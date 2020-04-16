شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصاب" عندما تموت الاخلاق والمبادء من قبل المليشيات .. اغتصاب وقتل فتاة في العقد الثاني من عمرها تفاصيل صادمة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتصاب" عندما تموت الاخلاق والمبادء من قبل المليشيات .. اغتصاب وقتل فتاة في العقد الثاني من عمرها تفاصيل صادمة!

شهدت مدينة حمص، السورية جريمة قتل مروعة، لفتاة في العقد الثاني من العمر، بعد اختطافها واغتصابها، من قِبَل شبان تابعين لميليشيات الأسد. جديد اب برس Advertisements ​ وأفادت مصادر محلية، بأن سكان حي دير بعلبة بمدينة حمص، عثروا على جثة فتاة، تدعى "ملك حسان"، تبلغ من العمر 18 عامًا، مقتولة في أحد المنازل المهجورة في الحي، بعد اغتصابها وخنقها برباط حذائها.

وبحسب المصادر، فإن العثور على جثة الشابة جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع، من اختفائها عقب خروجها من المنزل بتاريخ 21 من الشهر الفائت. وكشفت المصادر، أن الجناة هم أربعة شبان، من أتباع ما يعرف مجموعات "الحيدر"، التابعة للدفاع الوطني، حيث قاموا باختطاف المغدورة (ملك) واغتصابها، ومن ثمّ طعنها 11 طعنة بالسكين، وضربها على رأسها بجسم صلب، ما أدى إلى وفاتها. جدير بالذكر، أن المناطق الخاضعة لسيطرة "نظام الأسد"، تشهد انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا، وجرائم الخطف والاغتصاب خاصة من الميليشيات التابعة للنظام وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتصاب" عندما تموت الاخلاق والمبادء من قبل المليشيات .. اغتصاب وقتل فتاة في العقد الثاني من عمرها تفاصيل صادمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.