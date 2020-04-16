شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" تسريب وثيقة تكشف اسباب انفجار الوضع عسكريآ في العاصمة شاهد تفاصيل خطيرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" تسريب وثيقة تكشف اسباب انفجار الوضع عسكريآ في العاصمة شاهد تفاصيل خطيرة !

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن عملية عسكرية وشيكة يجري الاستعداد لها من قبل ما تسمى بألوية الاسناد والاحزمة الامنية والكتائب التابعة لما يسمى بـ “المجس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الامارات.

جديد اب برس

Advertisements

​

وطالبت برقية مرسلة للتنفيذ بتاريخ يوم امس الاربعاء 15 ابريل 2020 من عمليات الاسناد والدعم والحزام الامني منتسبيها بالاستعداد القتالي الكامل واستدعاء جميع الافراد بالعودة الى المعسكرات والنقاط الامنية واتخاذ الوضع القتالي.

واشارت البرقية التي نشرها موقع "عدن نيوز" المقرب من حزب الاصلاح الى ان هذه الاجراءات تاتي بعد زعمها ان قوات الشرعية قررت الهجوم على زنجبار وعدن ومن المحتمل ان تنال مساندة شعبية.

وكان الجيش الوطني قد اعطى مهلة 48 ساعة-تنتهي اليم الخميس- لوساطة تدخلت لايقاف زحف الجيش باتجاه زنجبار على ان يتم تسليم مدينة زنجبار وجعار بدون مواجهات حسب إتفاق الرياض وتدخل ادارة أمن ابين والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة.

وعلى عكس ذلك فان برقية ألوية الدعم والاسناد تؤكد محاولتهم تفجير الوضع عسكريا واراقة مزيدا من الدماء دون مبرر.