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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" قبل قليل في ساعات غروب شمس اليوم الخميس .. انفجار سد بمأرب جراء أمطار غزيرة شاهد حجم الاضرار التي خلفها انفجار السد شاهد !

نفجر قبل قليل من مساء اليوم الخميس سد (حاجز مائي) غرب محافظة مأرب جراء دفق كبير لمياه السيول عقب هطول أمطار رعدية غزيرة على الشعاب المغذية له. جديد اب برس Advertisements ​ وقال مصدر محلي لـ "اب برس" إن تدفق كبير لمياه السيول جراء الأمطار الغزيرة أدى إلى انفجار سد فرعاقاء في شعاب نبعة بمنطقة بني ضبيان غرب محافظة مأرب. وأوضح المصدر أن أمطاراً رعدية غزيرة هطلت على المنطقة مساء اليوم أدت إلى تدفق كبير لمياه السيول مما تسبب في انهيار سد فرعاقاء ببني ضبيان. وأكد المصدر أن مياه السد تدفقت إلى وادي ذنة الذي يغذي سد مأرب، مؤكداً أن أمطاراً رعدية غزيرة لا تزال تشهدها المنطقة ومديرية رحبة غرب المحافظة.

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