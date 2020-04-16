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عدن - ياسمين التهامي - تسريب اسرار تكشف سقوط المحافظتين الجنوبيتين وترقب انفجار حروب في الايام المقبلة شاهد وثيقة !

نقل موقع اب برس خبراً تضمن نشر وثيقة مرفقة معه بسقوط أجزاء كبيرة من محافظة سقطرى بيد مليشيات الانتقالي. ووفقاً للموقع فقد أصدرت قيادة اللواء الأول مشاة بحري التابعة للشرعية تحذير هام أخلت بموجبه مسئوليتها عن مخازن اللواء المركزية وكذا مطار المحافظة. جديد اب برس Advertisements ​ وحذرت قيادة اللواء القاطنين بمنطقة موري والقرى المجاورة لها بان المخازن المركزية لتسليح اللواء وكذلك مطار سقطرى خارج السيطرة نتيجة لتمرد للكتائب المكلفة بحراسة المخازن وتأمين المطار. وعليه أخلت القيادة مسئوليتها عن أي انفجار للمخازن وكذا عدم سلامة الطيران من وإلى الجزيرة. واكتفى البيان الصادر عن القيادة بالتوقيع بختم اللواء دون ذكر أسماء أو مناصب من أصدروه.

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