شكرا لقرائتكم خبر عن ياغريب كون اديب . كنتما تأمران وتنهيان عندما كان ابوك حيآ يرزق" وغيرها من الاهانات الذي تلقاها ..احمد علي وطارق عفاش من السلطات الاماراتية شاهد كيف كان الراد الصادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ياغريب كون اديب . كنتما تأمران وتنهيان عندما كان ابوك حيآ يرزق" وغيرها من الاهانات الذي تلقاها ..احمد علي وطارق عفاش من السلطات الاماراتية شاهد كيف كان الراد الصادم !

وجه مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان اهانة بالغة للسفير احمد صالح .

وقال خلفان في تغريدة له " عليك ان تعلم انك ضيف عندنا اما بالنسبة لأبن عمك طارق فهو اجير لدى الامارات وعليه الاذعان والسمع والطاعة دون نقاش او جدال . جديد اب برس Advertisements ​ واختتم خلفان تغريدته " انت وابن عمك كنتما تامران وتنهيان عندما كان ابوك حيا يرزق ..الان تبدلت الامور وياغريب كن اديب".

واوضح " طارق عفاش رجل جبان لا يستحق ان يرتدي البدلة العسكرية لأنه عاجز عن مواجهة القيادي الحوثي ابو علي الحاكم .

وكان العقيد نشوان الزغير قد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش.

واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفاش قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها.

واضاف نشوان في منشوره" ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "سو ننفذ كل الاوامر.

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