شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جهاز مخابرات الحوثي تطيح به «فتاة» من منصبه وتودعه السجن ..لن تتوقع كيف حصل ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكيل جهاز مخابرات الحوثي تطيح به «فتاة» من منصبه وتودعه السجن ..لن تتوقع كيف حصل ذلك

جديد اب برس Advertisements ​ ت مصادر مطلعة، أن جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أفرج عن القيادي الحوثي ووكيل جهاز الأمن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد)، بعد يومين من إيقافه، بسبب ظاهري اتهم فيه بالفساد فيما كشف أن هناك سبب آخر خفي. وقال المصدر إن المليشيا الحوثية التي اعتقلت “أبو عماد” لتجعله ضحية الفساد المتراكم للجماعة الإرهابية، وتقدمه كبش فداء إعلامي أمام الأمم المتحدة لاستعادة 7 برامج إغاثية وإنسانية التي أوقفتها في وقت سابق من هذا العام، أفرجت عنه اليوم الخميس، بعد أن كتب تعهدات كبيرة على نفسه. وأضح المصدر ان التداول بين القيادات من الصف الأول للحوثين بخصوص إيقاف أبوعماد هو كان (قرصة) لكي يتراجع عن طلبة التقدم للزواج من فتاة هاشمية بينما هو من أصول قبلية، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الحوثية حتى وصل الأمر إلى إيقافه عن العمل واعتقاله؛ إلا انه قام بالتوقيع على تعهد بعدم الزواج من أي أسرة هاشمية والابتعاد عن تلك الفتاة مقابل خروجه الذي توسط له فيها المشاط والذي استقبله في جلسة مقيل منفرد بعد خروجه. ت مصادر مطلعة، أن جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أفرج عن القيادي الحوثي ووكيل جهاز الأمن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد)، بعد يومين من إيقافه، بسبب ظاهري اتهم فيه بالفساد فيما كشف أن هناك سبب آخر خفي. وقال المصدر إن المليشيا الحوثية التي اعتقلت “أبو عماد” لتجعله ضحية الفساد المتراكم للجماعة الإرهابية، وتقدمه كبش فداء إعلامي أمام الأمم المتحدة لاستعادة 7 برامج إغاثية وإنسانية التي أوقفتها في وقت سابق من هذا العام، أفرجت عنه اليوم الخميس، بعد أن كتب تعهدات كبيرة على نفسه. وأضح المصدر ان التداول بين القيادات من الصف الأول للحوثين بخصوص إيقاف أبوعماد هو كان (قرصة) لكي يتراجع عن طلبة التقدم للزواج من فتاة هاشمية بينما هو من أصول قبلية، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الحوثية حتى وصل الأمر إلى إيقافه عن العمل واعتقاله؛ إلا انه قام بالتوقيع على تعهد بعدم الزواج من أي أسرة هاشمية والابتعاد عن تلك الفتاة مقابل خروجه الذي توسط له فيها المشاط والذي استقبله في جلسة مقيل منفرد بعد خروجه.

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