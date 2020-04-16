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عدن - ياسمين التهامي - ورد قبل قليل: بشكل مفاجئ وصادم ابنه الفنانه "نانسي عجرم" تتعرض للاختطاف وماحدث لها صدم الحميع..شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في التحقيقات التي تجرى في واقعة تعرض منزلها للسرقة، أن ملثما سوريا اقتحم فيلتها بغرض السرقة في بيروت، بعد أن اعتدى على 3 من حراس المنزل. وبحسب مواقع لبنانية، أشارت التحقيقات إلى أن زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم عرض على اللص، المال، مقابل الخروج بسلام وعدم تعرض أي شخص للأذى، ولكنه رفض وأصر على دخول غرفة بناتهم الثلاث لخطفهم، وهو الأمر الذي جعل زوج نانسي يشتبك معه ويبادله إطلاق النار، ما أدي إلى قتله. وجرى التحفظ على زوج نانسي عجرم على ذمة التحقيقات. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في التحقيقات التي تجرى في واقعة تعرض منزلها للسرقة، أن ملثما سوريا اقتحم فيلتها بغرض السرقة في بيروت، بعد أن اعتدى على 3 من حراس المنزل. وبحسب مواقع لبنانية، أشارت التحقيقات إلى أن زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم عرض على اللص، المال، مقابل الخروج بسلام وعدم تعرض أي شخص للأذى، ولكنه رفض وأصر على دخول غرفة بناتهم الثلاث لخطفهم، وهو الأمر الذي جعل زوج نانسي يشتبك معه ويبادله إطلاق النار، ما أدي إلى قتله. وجرى التحفظ على زوج نانسي عجرم على ذمة التحقيقات.

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