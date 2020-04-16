شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفاجئ الجميع بهذا القرار الذي لم يسبقه إليه اي امير خليجي من قبل بشأن اليمنيين؟!(تفاصيل غير متوقعة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاعل ناشطون كويتيين مع شريط الفيديو الذي يدعوا ابناء اليمن للوقوف الى جانب الشعب الكويتي بعد اجتياح فيروس كورونا لدولة الكويت واعتبرو الموقف اليمني موقف مشرف ومثير للاعجاب

وتوقع السياسي الكويتي البارز ناصر الفلاح الهزيمعي ان يوجه امير دولة الكويت كلمة شكر الى الشعب اليمنيين الذي اثبت انه شعب عظيم رغم الظروف التي يمر بها .

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وقال على صفحته في موقع التواصل الاحتماعي ...لا استبعد ان صاحب السمو المفدى اميرنا المحبوب ان يصدر توجيهات اميرية لوزير الداخلية الكويتي بمنح كافة اليمنيين المقيمين على الاراضي الكويتية الجنسية فهم يستحقون ذلك .

واضاف اتمنى من أميرنا المفدى ان يفتح ابواب الكويت على مصراعيها لأي يمني يرغب في دخول الاراضي الكويتية فاليمنيين اوفياء لا ينسون المعروف

وكان ناشطون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو انتجته السفارة اليمنية في الكويت يتضمن رسالة دعم ومساندة انسانية مع الشعب الكويتي الشقيق .

وبحسب احد الناشطين الكويتيين فإن هذا الفيديو ابكى الكثير من الكويتيين حيث تخلله دعوة لليمنيين بالكويت للتبرع بالدم لاخوانهم المصابين بفيروس ” كورونا ” من الكويتيين .