شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت السعودية فوز العتيبي فيديو جديد اثار موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت فوز العتيبي بالفيديو الجديد وهي ترتدي فستان احمر قصير وتجلس على فخدي زوجها وتتبادل معه القبلات ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد • عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة • شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور) • عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور Advertisements • ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد • عاجـــل : العربية تعلن عن قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟ • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو ----------------------- وعلقت “العتيبي” على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”. وهاجم عدداً من الناشطين فوز العتيبي بعد نشرها لهذا الفيديو الذي اعتبروة مافيا للاخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية في السعودية، مطالبين في ذات الوقت الجهات المختصة بوضع حدا لمثل هذا الانفلات الاخلاقي حسب قولها. يشار الى ان فوز العتيبي تتعمد بين الفينة والاخرى نشر فيديوهات ساخنة ومثيرة للجدل، رغم الإنتقادات الواسعة التي تطالها.

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