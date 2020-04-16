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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ارسال مساعدات طبية سعودية الى اسرائيل لانقاذ اليهود من هذه الكارثة، وأمير سعودي شجاع لا يخاف الا الله يدلى بهذا التصريح الناري

وجه رئيس نادي الهلال السعودي الامير البارز عبد الرحمن بن مساعد انتقادات شديدة للمزايدين على العلاقات مع اسرائيل قائلا ان الجميع صمت عندما اعلنت تركيا انها سترسل مساعدات طبية لانقاذ اليهود بينما الشعب التركي في امس الحاجة لتلك المستلزمات الطبية التي تكلف الملايين .

فبعد ان أعلن إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، الأحد، أن بلاده سترسل شحنة طبية إلى إسرائيل ومساعدات إلى فلسطين بالتزامن لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..ارسال مساعدات طبية سعودية الى اسرائيل لانقاذ اليهود من هذه الكارثة، وأمير سعودي شجاع لا يخاف الا الله يدلى بهذا التصريح الناري الملك يباغت الجميع ويرعب كل الوزراء ويطيح بوزير بارز من منصبه بسبب هذا الخطأ القاتل الذي لا يغتفر (صورة الوزير+ الاسم ) الرعب والهلع يسيطر على المغتربين وعائلاتهم بسبب طلب حقير لا يخطر على بال البشر..والملك سلمان يوقف المهزلة بمرسوم ملكي قلب المملكة راسا على عقب وردنا الآن.. أمريكا تنقلب على السعودية ودول الخليج بشكل مفاجئ وترامب يوجه أقوى تحذير لـ"محمد بن سلمان" ويهدد بإشعال الحرب والرياض تدعو لعقد اجتماع طارئ.. (تفاصيل حصرية) Advertisements وردنا الان..الامارات تباغت الجميع وتمهل السفير احمد علي عبد الله صالح 72 ساعة لمفادرة ابو ظبي وتنزع كل الصلاحيات العسكرية من طارق عفاش ورد للتو..هل تذكرون المغترب اليمني الذي هاجم بالسلاح الابيض فرقة مسرحية بالرياض..شاهد العقاب الكارثي الذي وقع له اليوم وارعب كل المغتربين اليمنيين اغرب حادثة في تاريخ البشرية..الطبيب يعلن رسميا وفاتها وعندما كانو ييستعدون لدفنها وقعت المفاجئة الصادمة التي ارعبت الجميع..لن تصدق ما حدث ( صورة صادمة ) هل ذكرون كيف عاقب محمد بن سلمان الداعية صالح المغامسي..شاهد مذا قال عن الشعب اليمني وكارثة الحرب وباغت ولي العهد السعودي بهذا الوصف عقّب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على ذلك بتغريدة قال فيها: "تخيلوا لو أن هذا التصريح جاء من مسؤول سعودي! وإذا استطعتم تخيل ذلك وتخيل ردود الفعل عليه انظروا لردود الفعل على تصريح متحدث الرئاسة التركية وقارنوها بما تخيلتموه من ردود فعل لو كان الذي صرح سعوديًا.. أنا شخصيًا فعلت ذلك.. تخيلت وقارنت وبعد ذلك استعذت من الرئيس الدجّال ومريديه!". وكانت تركيا قد أرسلت خلال الأيام الماضية "عدة شحنات مساعدات طبية إلى دول عديدة بينها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وغيرها لمواجهة كورونا وذلك تحت شعار الإنسانية أولا"، وفقا لما نقلته الأناضول. ويذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة، ذاكرة أن ألفين و965 مصابا تعافى من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصاً بوحدات العناية المركزة، وفقا لما نقلته الأناضول.

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