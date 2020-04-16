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مع قرب الشهر الكريم ال الخير من حلف أبناء يافع يستهدفون قرى تبن بلحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - خاص- أنوار العبدلي*

 

للسنة الرابعة على التوالي وبدعم من ال الخير من حلف ابناء يافع يستهدف مناطق وقرى محافظة لحج.

 

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حيث نفذ اليوم ابن ممثل حلف أبناء يافع رمزي نايف جرهوم ويرافقه الشيخ فضل علي ناصر واكرامي العبدلي إلى جانب مناذيب كل من قرية الثعلب وقرية هران ديان وقرية دار الكدمة ” العميان “الواقعة في شرق مديرية تبن نزولا ميدانيا مستهدفا الأسر الأشد فقرآ والايتام وذوي الإعاقة.

 

وقدم الحلف المساعدات المالية والتمور لأكثر من 70 أسرة مستهدفة معبرين الأسر عن شكرهم وتقديرهم لأهل الخير من ابناء يافع لأستهدافهم في ظل اوضاع معيشية صعبة وارتفاع الأسعار وقرب شهر رمضان الكريم.

 

هذا وسينفذ الحلف عدة نزولات أخرى في محافظة لحج بالايام القادمة مستهدفين الحوطة وعدد من قرى غرب تبن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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