غريفيث : تهديد كورونا لليمن يتطلب إستنفار كافة الجهود الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن تهديد فيروس كورونا المستجد، لليمن يتطلب إستنفار كافة الجهود الدولية .



وشدد غريفيث خلال إحاطته اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، على أن الأمم المتحدة تواكب كافة الإجراءات الإنسانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن .. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن يواجه الحرب والجائحة في آن معا.

واشار إلى أنه رغم إعلان وقف النار، إلا أن اشتباكات لا تزال قائمة على عدة جبهات.

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وكان المبعوث الأممي أشار في وقت سابق اليوم في تغريدة على حسابه على تويتر إلى وجود فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية. وقال: "ليس هناك وقت أفضل الآن من إسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي.

وتابع: أذهلني الثبات والوضوح في الرسالة التي استمر الشعب اليمني في إرسالها على مدى الأسابيع الماضية في شتى أنحاء البلاد وهي أّنهم يريدون إنهاء الحرب ويريدون من قادتهم الاتفاق على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتفاوض".

كما أكد أن جميع الأنظار تتجه الآن إلى أطراف النزاع، معتبراً أن "هذا وقت اتخاذ القرارات الصعبة، فالقرارات التي يحتاج الطرفان اتخاذها الآن لها أهمية وجودية في مستقبل البلاد".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان أعلن في الثامن من إبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

إلا أن ميليشيات الحوثي خرقت أكثر من مرة وقف إطلاق النار هذا، بحسب ما أوضح التحالف خلال الأيام الماضية