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مكتب صحة الدريهمي بالحديدة يُدشن حملة توعوية للوقاية من كورونا

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

مكتب صحة الدريهمي بالحديدة يُدشن حملة توعوية للوقاية من كورونا

الحديدة - الخليج 365

شن مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة حملة توعوية للوقاية من ، برعاية محافظ محافظة الحديدة الأستاذ الحسن الطاهر، والسلطة المحلية بالمحافظة.

 

وانطلقت حملة التوعية التي تشمل القرى والعزل السكنية في الدريهمي وتستهدف التجمعات السكانية المختلفة ، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين حول مخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

 

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 وطافت فرق التوعية التي تتكون من متطوعين ومتطوعات مناطق وقرى عدة في الدريهمي، لتتواصل الحملة الواسعة التي تستمر لأيام.

 

وتحدث المتطوعين في فرق التوعية عن تدشين الحملة حول فيروس كورونا من خلال النزول الميداني لنشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بهذا المرض.

 

 وأعرب المتطوعين عن أملهم بإيصال رسالتهم التوعوية إلى المجتمع وعدم وصول هذا الفيروس القاتل إلى اليمن . ووجه المتطوعون رسالة شكر وتقدير لمكتب الصحة العامة بالمحافظة والجمعيات والمنظمات الإنسانية على مساعدتهم في تنفيذ هذه الحملة.

 

هذا وتواصل فرق التوعية تنفيذ حملات التوعية الشاملة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19 ) المستجد ، لتشمل مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن

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