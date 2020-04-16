الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تواصل انتهاك العمل الإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

صنعاء - الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الأوضاع الإنسانية في اليمن تزداد تدهورا في ظل تفشي فيروس كورونا، متهمة مليشيا الحوثي بمواصلة انتهاك العمل الإنساني هناك.



وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة تحتاج مساعدات لمواجهة كورونا في ‎اليمن وتفادي التعرض لوباء الكوليرا.

وأشار إلى أن نقص التمويل يهدد بتوقف عدد من البرامج الأممية في اليمن خلال أسابيع.

ولفت إلى أن هناك ملايين اليمنيين يفتقرون للدخل الأساسي مع انخفاض العملة المحلية.

وسجل اليمن، الجمعة الماضية، أول إصابة مؤكدة بكورونا في محافظة حضرموت، وسط مخاوف من تفشي الوباء جراء تدهور المنظومة الصحية منذ الانقلاب الحوثي قبل 5 سنوات.

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وقامت السلطات اليمنية بعدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، ويوم أمس أعلنت الحكومة تمديد إغلاق كافة المنافذ حتى إشعار آخر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ، علي الوليدي، الخميس، فتح 27 مركز عزل صحي في تسع محافظات يمنية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت المراكز كلاً من محافظات (المهرة، حضرموت، أبين، لحج، مأرب، تعز، شبوة، الضالع، عدن).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مراكز أخرى جاهزة في حالة تفشي الفيروس، وفقا لما نقلته وكالة سبأ الرسمية عن "الوليدي".

والأربعاء، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن نفذت 547 خرقًا لهدنة اليمن بجميع أنواع الأسلحة والصواريخ الباليستية، خلال أسبوع واحد.

وقبل أسبوع، كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا