الصحة تعلن افتتاح 27 مركزاً للعزل الصحي في تسع محافظات لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، عن فتح 27 مركز عزل صحي في تسع محافظات، في اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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واوضح الوليدي بأن المراكز شملت كلاً من محافظات( المهرة، حضرموت ، أبين ، لحج ، مأرب ، تعز ، شبوة ، الضالع، عدن )..مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن مراكز اخرى جاهزة في حالة تفشي الفيروس.

ولفت الى انه تم توفير وحدات بيولوجية جزئية في كل من عدن ، وتعز ، والمكلا، وسيتم افتتاح وحدات في سيئون والمهرة ومأرب، خلال الفترة القادمة..منوهاً اعتزام الوزارة تعزيز فرق الاستجابة السريعة بـ 16 كادرا صحيا مؤهلا، لكل مديرية في المحافظات المحررة بعد تدريبهم في العمل الميداني...مؤكدا انه سيتم توزيع 81 سيارة اسعاف للمحافظات المحررة، وحوافز مالية حسب احتياجات كل محافظة.

وفيما يتعلق بالحالة التي تم تأكيد اصابتها بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت في العاشر من أبريل الحالي، قال الوليدي "إن الحالة مستقرة صحيا وتتلقى الرعاية الصحية في مركز العزل بالمكلا، حيث يقوم فريق من منظمة الصحة العالمية بمساعدة الكادر الطبي في ساحل حضرموت لمتابعة الحالة والمخالطين لها.