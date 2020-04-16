شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام وعاجل للجيش اليمني .. عقب رفض الحوثيين الالتزام بالهدنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الجيش اليمني جملة من الحقائق عن الوضع الميداني وسير العمليات العسكرية وما تقوم به ميليشيا الحوثي ،وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي: "إن مليشيا الحوثي المتمردة مستمرة بارتكاب الاعتداءات والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وكذلك الاعتداءات على مواقع الجيش منذ بداية سريان وقف إطلاق النار الذي التزمت به القوات المسلحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، استجابة لدعوة الأمم المتحدة".

وأكد الناطق الرسمي، في تصريح خاص لـصحيفة الجيش "26سبتمبر" أن الهدنة قوبلت بالرفض التام من المليشيا الحوثية الإرهابية التي تعمل جاهدة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة، مضيفاً "أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت منذ بداية سريان الهدنة أكثر320 اعتداء على المدنيين ومواقع الجيش في مختلف الجبهات القتالية".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : مقطع فيديو أثار غضب هيفاء وهبي وجعلها تنفجر غضباً وطلبت حذفه مباشرتاً .. شاهد كيف بدت “سمينة وشعرها منكوش”

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

Advertisements

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح العميد مجلي أن اعتداءات المليشيا الحوثية، تنوعت بين إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا وشن العمليات الهجومية والتعزيزات بالقوة البشرية والأسلحة والعتاد والذخائر واستهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية وزراعة الألغام في الطرقات ومزارع المواطنين. مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بالتصعيد المستمر مستغلة الالتزام بالهدنة من قبل دول التحالف العربي وجيشنا الوطني، رغم قدرة الجيش الوطني على تنفيذ الرد والقيام بالعمليات الهجومية لكن الجيش يحتفظ بحق الرد.

وأضاف "أن المليشيا الحوثية تواصل سلسلة الجرائم والانتهاكات بحق أبناء محافظة مأرب، حيث أطلقت صاروخاً باليستياً على منازل المواطنين في مدينة مأرب والذي استهداف منزل الشيخ على حسن بن غريب، كما تم اعتراض صاروخين باليستيين في سماء مدينة مآرب من قبل الدفاع الجوي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأفاد "أن تلك الأعمال الإرهابية، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال, وتعتبر هذه جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، كون الأعيان المدنية محمية بالقانون الدولي والإنساني واتفاقيات ومعاهدات جنيف، مؤكداً أن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم" .

وأوضح ناطق القوات المسلحة في حديثه لـ"26سبتمبر" بأن المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، قامت بالاعتداءات على مواقع وقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب وبلغت 75 اعتداء، تنوعت بين قصف مدفعي على جبهة صرواح والمشجح وهيلان والضيق والمخدرة في محافظة مأرب، وإطلاق نار بمختلف العيارات، والدفع بعدد من الأطقم والتعزيزات القتالية، فيما بلغت خروقات واعتداءات المليشيا الحوثية على قوات ومواقع الجيش في محافظتي صنعاء والبيضاء 80 اعتداء، تنوعت بين قصف مدفعي، واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في منطقة صلب ونجد العتق بمحافظة صنعاء، ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء، كما قامت المليشيا بالقصف وتحليق طيراني استطلاعي مسير، والدفع بعدد من العربات والأطقم كتعزيزات قتالية، كما قامت بقصف القرى والمنازل في منطقة قيفة، وشن هجوم وقصف مدفعي في جبهة قانية والملاجم بالبيضاء.

وأكد أن اعتداءات مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في محافظتي الجوف وصعدة بلغت عدد 90اعتداء تنوعت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في غرب اليتمة وجبل قشعان والاقشع والجدافر والسليلة واللبنات بالجوف وجبهة البقع منطقة الأزهور والحجلة ورشاحة ووادي العطفيين بصعدة.

وقال العميد مجلي:" إن جماعة الحوثي ارتكبت 47 اعتداء على المواقع والوحدات العسكرية في محافظات تعز والضالع وأبين، تنوعت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف هاون، والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في محور تعز في الجبهة الشرقية والغربية وجبهات القبيطة، وكذلك في جبهة ثرة في أبين، وجبهة مريس في الضالع"، فيما بلغت الاعتداءات التي ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة حجة 48 توزعت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف هاون واستحداث خنادق وأنفاق، والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في بني حسن وجنوب حرض وشرق حيران، وكذلك الدفع بالأطقم والتعزيزات القتالية.

وعبّر الناطق الرسمي عن شكره وتقديره لأبطال الجيش الوطني لقيامهم بالدفاع والثبات في مواقعهم القتالية، واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر والتزامهم بالهدنة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وطالب الناطق الرسمي للقوات المسلحة المبعوث الأممي بأن يوضح أن الحوثيين هم المعرقلون للسلام والرافضون للهدنة ومبادرة الشرعية و قوات التحالف، لوقف إطلاق النار، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المحتدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة وباء كورونا المستجد، مؤكداً أن جماعة الحوثي استغلت الهدنة لمواصلة جرائمها واعتداءاتها ضد شعبنا اليمني ومقدراته الاقتصادية ومكاسبه الوطنية، موضحاً بأن الحكومة الشرعية حريصة على حياة المواطنين اليمنيين في كل المحافظات اليمنية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والاستجابة لدعوة الأمم المتحدة وبيان مجلس الأمن الدولي والذي ترفضه الجماعة الحوثي