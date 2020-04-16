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عدن - ياسمين التهامي - محافظ مأرب يخصص 150 مليون ريال لمساعدة متضرري السيول

خصص محافظ مأرب، سلطان العرداة، الخميس، 150 مليون ريال لمساعدة المتضررين من آثار السيول في المحافظة.





ووجّه العرادة ـ خلال زيارته اليوم الخميس مخيم الميل للنازحين ـ بصرف خمسة ملايين ريال لأسر ضحايا السيول الخمسة، الذين توفوا نتيجة الغرق، ومبلغ 200 ألف لكل جريح، موجهاً بدعم الأسر المشردة والأكثر تضررًا، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".





وشدد محافظ مأرب على ضرورة الإسراع في توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب لكافة النازحين.





وأقر العرادة تشكيل لجنة طوارئ للقيام بحصر وتقييم الأضرار العامة والخاصة التي حدثت بسبب تدفق السيول الجارفة، ورفع تقرير تفصيلي بها إلى السلطة المحلية.





ودعا محافظ مأرب المنظمات الإغاثية الدولية إلى الإسراع في عملية الاستجابة الطارئة لإغاثة الأسر المتضررة وتقديم وسائل العون لها، وإعادة نصب المخيمات.





وأكدت الوحدة التنفيذية للنازحين في تقرير لها صدر اليوم الخميس، وفاة وإصابة أكثر من 100 شخص نتيجة السيول في مأرب، إلى جانب حدوث أضرار مادية جسيمة في مخيمات النازحين.





وشهدت محافظة مأرب، أمس الأربعاء، سيولا كثيفة تسببت بجرف عدد من المنازل وخيام النازحين في المحافظة وقطعت عدداً من الطرق الرئيسية. تابعنا في : جديد اب برس Advertisements ​

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