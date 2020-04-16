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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: عبدالملك الحوثي في غضب عارم بعد تلقي جماعة الحوثي ضربه قاصمة عقب تسريب معلومات في غايه الخطورة

جديد اب برس

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​مات مسربة وخطيرة خلال الساعات الماضية فضحت الحوثيين واغضبت زعيمهم عبدالملك الحوثي الذي طالما ردد وحاشيته لفظ مرتزقة في إشارة إلى احرار اليمن الذين اصطفوا مع التحالف العربي لمواجهة الغزو والنفوذ الايراني الفارسي في البلاد . ودأب الحوثيون على التنكر لمن ساعدهم في يوم من الأيام، ومن وقف إلى جانبهم في أحلك الظروف والأحوال، وجعلوا من ذلك المعروف مطية للنيل ممن ساعدهم.آ آ القيادي الحوثي حسين العزي أحد القيادات الحوثية التي تتهجم على السعودية ليل نهار ، وتكيل لها الخصومة والتهم، متناسيا ما فعلته السعودية معه ومع والده وعددا من قيادات الجماعة. والده حمود درهم العزي، والذي شغل مندوبا للجنة الخاصة السعودية ومندوبا لبيت حميد الدين في ??صعدة?? لتسليم مرتبات العلماء المحسوبين عليهم عقب ثورة 1962م. عاش حسين العزي أغلب طفولته وبداية شبابه في ??السعودية?? مقيم مع والده وأخوه يحيى، الذين يستلمون مرتباتهم من اللجنة الخاصة السعودية??، ويقتاتون من خيرات المملكة بعدما طردوا من اليمن عقب قيام الثورة اليمنية في الستينات. تنقل حسين بين السعودية والأردن أثناء دراسته الجامعية، مستغلا النفقة الخاصة المقدمة من السعودية لأسرة حميد الدين ليواصل تعليمه هناك غير مكترث لتكاليف المعيشة، والتي كان يحظى بها من السعودية. حسين العزي ليس الأول ولا الأخير من قيادات الحركة الحوثية ممن تربوا على خيرات وأموال المملكة، ثم تنكروا لها بعدما انقلبوا على السلطة الشرعية في اليمن، فمثله محمد عبد السلام ويوسف المداني وغيرهم ممن كان أباءهم يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة السعودية. فجماعة الحوثي ما تزال تواصل السير على نهج أسلافها ممن يلعبون على المتناقضات ، وينكرون المعروف ويتحينون الفرص للإنقلاب على من ساعدهم ، متناسين كل المواقف والمساعدات التي تقدم لهم في الأزمات .