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عدن - ياسمين التهامي - «حد الحرابة» تنفذه السعوديه على مقيم يمني بعد اثارته للرعب وترويع الناس واحداث فوضى عارمه..شاهد

جديد اب برس

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​ت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام ضد أحد اليمنيين بعد أن أدين بهجوم مسلح على إحدى الفرق الاستعراضية الاسبانية المشاركة في موسم الرياض، في شهر نوفمبر الماضي . وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم ، إن "عماد عبدالقوي المنصوري، يمني الجنسية، أقدم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور". وأضاف المصدر نفسه أن عملية الاعتداء جاءت "بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وانتمائه لذلك التنظيم، واشتراكه معه في القتال" كما أوضح البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وصدر بحقه الصك الشرعي المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً". وقال البيان: "لكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة، وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل". وقالت الشرطة السعودية في 10 نوفمبر الماضي ، في بيان أصدرته حينها، إن "مقيما يمنيا، عمره 33 عاما وكان يحمل سكيناً، أصاب ثلاثة من أعضاء الفرقة الموسيقية الاسبانية".