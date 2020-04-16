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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: لواء عسكري كامل يباغت الجميع ويعلن انقلابه على الرئيس هادي..واول تحرك عسكري سعودي وانتشار كبير للمدرعات والدبابات. .(تفاصيل وصور)

جديد اب برس Advertisements ​القوات السعودية اليوم الأربعاء، وحداتها في شوارع سقطرى مع تصاعد التوتر بين قوات الشرعية اليمنية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات. وكشفت مصادر محلية أن دبابات ومدرعات سعودية شوهدت تخرج من معسكر قوات الواجب السعودي وتنتشر في محيط المطار والميناء في الجزيرة إضافة إلى شوارع العاصمة حديبو. وجاء الانتشار بالتزامن مع بدء الشرطة العسكرية في قوات الحكومة الشرعية حملة ملاحقة لقادة وعناصر الكتائب التي أعلنت في وقت سابق تمردها وانضمامها للمجلس الانتقالي، منوهة أن قائد القوات السعودية كان قد التقى برئيس فرع الانتقالي وحذره من أي تصعيد جديد. الجدير بالذكر أن هذا هو أول تحرك عسكري للقوات السعودية عقب أنقلاب لواء عسكري كامل هو اللواء الأول مشاة بحري على الشرعية والرئيس هادي قبل أيام واعلانه الانضمام للانتقالي ورفعه لصور قادة إماراتيين.

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