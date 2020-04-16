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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة تحذير لاهالي صنعاء بالابتعاد عن هذه المنطقه فورا

جديد اب برس Advertisements ​مصلحة الدفاع المدني بصنعاء تحذير هام وعاجل للمواطنين. حيث حذرت في خبر عاجل لها المواطنين من العبور في السايلة او التواجد بالقرب منها بسبب قدوم سيول جارفة من الضواحي الجنوبية للعاصمة

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