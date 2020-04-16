شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن.. أمريكا تنقلب على السعودية ودول الخليج بشكل مفاجئ وترامب يوجه أقوى تحذير لـ"محمد بن سلمان" ويهدد بإشعال الحرب والرياض تدعو لعقد اجتماع طارئ.. (تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. أمريكا تنقلب على السعودية ودول الخليج بشكل مفاجئ وترامب يوجه أقوى تحذير لـ"محمد بن سلمان" ويهدد بإشعال الحرب والرياض تدعو لعقد اجتماع طارئ.. (تفاصيل حصرية)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن.. أمريكا تنقلب على السعودية ودول الخليج بشكل مفاجئ وترامب يوجه أقوى تحذير لـ"محمد بن سلمان" ويهدد بإشعال الحرب والرياض تدعو لعقد اجتماع طارئ.. (تفاصيل حصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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