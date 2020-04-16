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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الامارات تباغت الجميع وتمهل السفير احمد علي عبد الله صالح 72 ساعة لمفادرة ابو ظبي وتنزع كل الصلاحيات العسكرية من طارق عفاش

وجه مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان اهانة بالغة للسفير احمد صالح .

وقال خلفان في تغريدة له " عليك ان تعلم انك ضيف عندنا اما بالنسبة لأبن عمك طارق فهو اجير لدى الامارات وعليه الاذعان والسمع والطاعة دون نقاش او جدال . واختتم خلفان تغريدته " انت وابن عمك كنتما تامران وتنهيان عندما كان ابوك حيا يرزق ..الان تبدلت الامور وياغريب كن اديب". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الرعب والهلع يسيطر على المغتربين وعائلاتهم بسبب طلب حقير لا يخطر على بال البشر..والملك سلمان يوقف المهزلة بمرسوم ملكي قلب المملكة راسا على عقب وردنا الآن.. أمريكا تنقلب على السعودية ودول الخليج بشكل مفاجئ وترامب يوجه أقوى تحذير لـ"محمد بن سلمان" ويهدد بإشعال الحرب والرياض تدعو لعقد اجتماع طارئ.. (تفاصيل حصرية) Advertisements وردنا الان..الامارات تباغت الجميع وتمهل السفير احمد علي عبد الله صالح 72 ساعة لمفادرة ابو ظبي وتنزع كل الصلاحيات العسكرية من طارق عفاش ورد للتو..هل تذكرون المغترب اليمني الذي هاجم بالسلاح الابيض فرقة مسرحية بالرياض..شاهد العقاب الكارثي الذي وقع له اليوم وارعب كل المغتربين اليمنيين اغرب حادثة في تاريخ البشرية..الطبيب يعلن رسميا وفاتها وعندما كانو ييستعدون لدفنها وقعت المفاجئة الصادمة التي ارعبت الجميع..لن تصدق ما حدث ( صورة صادمة ) هل ذكرون كيف عاقب محمد بن سلمان الداعية صالح المغامسي..شاهد مذا قال عن الشعب اليمني وكارثة الحرب وباغت ولي العهد السعودي بهذا الوصف واوضح " طارق عفاش رجل جبان لا يستحق ان يرتدي البدلة العسكرية لأنه عاجز عن مواجهة القيادي الحوثي ابو علي الحاكم .

وكان العقيد نشوان الزغير قد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش.

واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفا قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها.

واضاف نشوان في منشوره" ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "سو ننفذ كل الاوامر.

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