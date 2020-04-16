مسؤول بتعز يزور معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق ويشيد بالانضباطية الأمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 زار وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق للاطلاع على التجهيزات الأمنية في الوحدة.

وكان في استقباله قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب مقبل الجندي. Advertisements وخلال الزيارة أشاد وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن بالانضباطية الأمنية في الوحدة والتجهيزات المتواصلة لتطوير الجهاز الأمني وتأهيل أفراده. وقد حث الوكيل الصبري منتسبي شرطة الدوريات على الاستمرارية في الانضباط والالتزام والعمل لبسط الأمن وتعزيز المؤسسة العسكرية في الجيش. هذا وأكد الصبري أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تسير في منحى واحد وتعمل في خندق موحد لاستكمال معركة التحرير وفرض الأمن لاستقرار المحافظة. وختم اللواء الصبري كلمته مباركاً الجهود التي تبذلها قيادة شرطة الدوريات في تأهيل الوحدة وتطويرها باستمرار ، مشيراً إلى جهود منتسبي الوحدة والتضحيات التي قدمتها منذ انطلاقة المؤسسة الأمنية في المحافظة.

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