شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الجوازات السعودية توضيح هام عاجل لكل المقيميين في المملكة بخصوص موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ، موقف من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكن من الرجوع لإيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد».

وفي تغريدة لها تابعت الجوازات: «علمًا بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من وافد مصري، بأنه خرج بتأشيرة ذهاب وعودة ولم يتمكن من الرجوع بسبب الظروف الحالية، متسائلًا عن إجراءات جديدة بشأن العودة.