شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : اللواء سلطان العراد .. يوجه باستضافة المتضررين من السيول في فنادق المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ محافظة مأرب اللواء "سلطان العرادة" بإيواء المتضررين من سيول الأمطار في فنادق المدينة على نفقة السلطة.

وكانت مأرب شهدت الأربعاء أمطار شديدة الغزارة، جرفت على إثرها السيول مخيمات النزوح الثلاثة في المدينة، وخلفت أضرار مادية وبشرية.

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وبحسب سكان محليون ونشطاء: تسببت السيول في فقدان نحو 10 أشخاص بينهم نساء في مخيم السويداء، بالمحافظة، جراء تدفق السيول، فيما تحدثت أنباء عن وفاة أسرة مكونة من 4 أطفال، حيث تتواصل أعمال البحث عن جثثهم.

ووجهت الحكومة اليمنية السلطات المحلية بمحافظة مأرب إلى تشكيل لجنة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ النازحين جراء السيول التي غمرت المحافظة.

وعقب كارثة السيول دعا الدفاع المدني في مأرب، المواطنين الساكنين بالقرب من مجرى وممرات السيول والمصبات المائية الى أخذ الحيطة والحذر.

وحذر الدفاع المدني، في نشرة عبر صفحته على "فيسبوك"، من أن هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وما يصاحبها من رياح وأعاصير قوية قد يشكل خطرا على حياة المواطنين.

ومنذُ مطلع الأسبوع الجاري تشهد عدة محافظات يمنية أمطاراً غزيرة تسببت في سيول جارفة، نتج عنها خسائر في العاصمة المؤقتة عدن، والمهرة وصنعاء، ومأرب، فيما لايزال الأرصاد المدني يحذّر من استمرار هطول الأمطار.