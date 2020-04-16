شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعه مؤلمه..هذه ألام كانت على اتصال مباشر بابنها المغترب قبل تحويلها الى اشلاء اثناء ضرب الطيران للعاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? فاجعه مؤلمه..هذه ألام كانت على اتصال مباشر بابنها المغترب قبل تحويلها الى اشلاء اثناء ضرب الطيران للعاصمة صنعاء جديد اب برس Advertisements ​أتكلم مع الوالدة في التلفون, وتصرخ خائفة مفجوعة بيقصفوا, بيضربوا, إنفجار هز البيت وأخاف الكبير والصغير, ممكن نعرف هذا يرضي من وإلى متى؟ في الغربة خائفين وفي بيتنا وبلادنا خائفين.

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