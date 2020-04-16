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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? عاجل: اللواء الاول مشاه بحري تعلن انشقاقها عن الشرعيه بسقطرى جديد اب برس Advertisements ​ت كتيبة جديدة تابعة للواء الاول مشاه بحري انشقاقها عن الجيش بسقطرى يوم الخميس. واعلنت الكتيبة الاولى من اللواء انشقاقها عن اللواء وولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي. ورفعت قيادة الكتيبة علم الجنوب اعلى مقر الكتيبة. وتتمركز الكتيبة بمديرية قلنسية.

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