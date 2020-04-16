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عدن - ياسمين التهامي - علجل: الكشف عن اسباب قبض النيابه السعوديه على القرني والعبود (شاهد)

جديد اب برس Advertisements ​مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الأربعاء، عن أسباب القبض على لاعبَي نادي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود. وقالت النيابة بأنها باشرت عبر الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع لاعبين ظهرا بمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام لاعب منتمٍ إلى أحد الأندية الرياضية بمحافظة جدة بالتباهي بخرق أمر منع التجول. وظهرا القرني والعبود في مقطع فيديو يصور تباهي أحدهما بخرق أمر منع التجول، وزعمه استغلاله انتماءه الرياضي في تجاوز نقاط الأمن، وسخريتهما من رجال الأمن. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وترصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا، وتتعامل معها بحزم. وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع. وظهر في الفيديو عبور أحدهم ثلاث نقاط أمنية دون تحرير مخالفة تجاهه بزعم الشهرة الرياضية، إلا أنه في النقطة الأمنية الرابعة حرر رجل الأمن بحقه وحق من معه مخالفة لعدم الامتثال لأمر منع التجول، فسخرا من رجل الأمن محرر المخالفة، وأثارا ما من شأنه إذكاء التعصب الرياضي، ولا تزال القضية تحت الإجراء تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الجزائية تجاههما.

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