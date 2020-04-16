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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تحذير هام وخطير من الدفاع المدني بصنعاء

جديد اب برس Advertisements ​br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; background-color: rgb(204, 204, 204);" /> اصدرت مصلحة الدفاع المدني بصنعاء تحذير هام وعاجل للنواطنين. حيث حذرت في خبر عاجل لعا المواطنين من العبور في السايلة او التواجد بالقرب منها بسبب قدوم سيول جارفة.

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