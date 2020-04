شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تحذير هام وخطير من الدفاع المدني بصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

اصدرت مصلحة الدفاع المدني بصنعاء تحذير هام وعاجل للنواطنين. حيث حذرت في خبر عاجل لعا المواطنين من العبور في السايلة او التواجد بالقرب منها بسبب قدوم سيول جارفة.