شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على خروقاتهم للهدنة بقصف المدنيين.طيران التحالف يقصف مخازن الصواريخ والأسلحة في العاصمة صنعاء شاهد التفاصيل! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردا على خروقاتهم للهدنة بقصف المدنيين.طيران التحالف يقصف مخازن الصواريخ والأسلحة في العاصمة صنعاء شاهد التفاصيل!



شنت ساعات فجر اليوم الخميس مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على أهداف عسكرية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتحركات عسكرية لميلشيا الحوثي في أماكن متفرقة من العاصمة.



وأضافت المصادر أن القصف الجوي طال مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثي.

وبحسب المصادر أسفرت الغارات تدمير منصة الصواريخ وأهداف عسكرية أخرى.

وتأتي هذه الغارات ردا على تزايد خروقات ميلشيا الحوثي المتمردة واستهدافها المستمر للمدنيين.

واضاف مصدر لـ"سمابرس" أن الطيران استهدف مخازن الصواريخ في عطان ومعسكر الفرقة الأولى سابقا ومواقع أخرى متفرقة بالعاصمة صنعاء".

وقال المصدر : أكثر من 13 غارة لطيران التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية وحتى الآن

على مديريات همدان وبني حشيش وخولان الطيال بمحافظة صنعاء، وحرف سفيان بمحافظة عمران".

جديد اب برس

Advertisements

​