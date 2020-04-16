شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدو .. هذة هي الفتاة المقيمة والفاتنة الجمال التي ذهبت مع ثلاثة شباب سعوديين إلى شقتهم لتناول الخمور وقضاء ليلة حمراء .. لكن النهاية كانت صادمة ..صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شوق محمد، رسالة للسعوديين وخرجت عن صمتها في أول ظهور لها عقب الفضيحة التي فجرها الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، بضبطها رفقة مغني راب سعودي وأخيه وابن خالته داخل شقة بدبي، أثناء سهرة لتناول الحشيش، قبل أن يتم الإفراج عنهم ما عدا المغني السعودي.

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ورداعلى هجوم السعوديين عليها واتهامها بأنها تسيئ للملكة، قالت الفاشينيستا السورية شوق محمد، إنها تحب السعودية والسعوديين كونها عاشت في المملكة وأهلها طوال حياتها. وتابعت في رسالة على حسابها على “انستجرام”: السعودية هي الوطن الأول بالنسبة لي رغم إني مو من أهلها، لكن ما عرف ديرة غيرها ولن أكون مخلصة في حياتي لبلد أكثر منها.

وأكملت: “والله الذي لا إله إلا هو، إني أعشق ترابها وأهلها، وأهلها هم أهلي، واللي يغلط على السعودية يغلط عليّ وعلى أهلي ومستعدة أفديها بروحي”.

وأضافت: أدري كل أحد ينتظر مني رد وتبرير على اللي قاعد يصير، لكن ما راح أرد ولا أبرر، الدنيا فيها قانون، ومحد حقه يضيع ولا عند القانون ولا عند الله، وكل أحد حر يصدق أو لا، الشيء الوحيد اللي أعلق عليه هو اللي يقولون إني أسب السعودية أو السعوديين.

وواصلت: “ما يهمني أحد يصدقني أو لا، وبرغم كل السب والشتم والقذف والتنمر والدخول في النية والذمة والعرض ومن كثير ناس، لكن أقسم بمن أحل القسم أني في حياتي ما سبيت أو شتمت أو جبت السعودية وأهلها بسوء لا بالسر ولا بالعلن وما راح يطلق من لساني عن السعودية إلا كل خير”.

يشار إلى أنه قبل أيام تم إلقاء القبض على شوق محمد مع دايلر وكانوا يقومون بتعاطي المخدرات في شقة الأخير في الداون تاون في دبي وأوضح الإعلامي أبو طلال الحمراني بأن تم إلقاء القبض عليهم حيث يعتبر داير مغني راب شهير وكان برفقته أبن خالته وصديقهم.

ويعتبر دايلر من المشهورين المعروفين في السعودية وبالأخص على يوتيوبر وانستا وسنابي ويكون أكثر الفئات الذين يقومون بمتابعته هو فئة المراهقين وكان معه في الشقة أثناء القبض عليه الفاشونيستا شوق محمد وقامت القوات الأمنية بإلقاء القبض كمية كبيرة من الحشيش بغرض التعاطي وتم مداهمة الشقة وإلقاء القبض عليهم متلبسين بالتهمة.

وتم تبادل الشتائم بين كل من الإعلامي أبو طلال الحمراني مع صالح الجسمي وبالبحث تم التوضيح بأن تلك الشقة في دبي في منطقة الداون تاون كانت في حيازة صالح الجسمي ويقوم بمرافقة مشاهير الخليج أيضا ونتج عن ذلك تبادل الاتهامات.

وأصبح دايلر وشوق محمد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم القبض عليهم في قضية حيازة وتعاطي المخدرات وأكد الإعلامي أبو طلال الحمراني بأن السلطات الامارتية تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق مع دايلر ومن كان مع ذلك أثناء القيام بعملية تعاطي المخدرات، وتم التأكد بأنهم أثناء القبض عليهم كانوا مخمورين للغاية وأن الفاشونستا شوق محمد لم تبلغ السن القانوني.