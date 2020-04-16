شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون كيف عاقب محمد بن سلمان الداعية صالح المغامسي..شاهد مذا قال عن الشعب اليمني وكارثة الحرب وباغت ولي العهد السعودي بهذا الوصف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون كيف عاقب محمد بن سلمان الداعية صالح المغامسي..شاهد مذا قال عن الشعب اليمني وكارثة الحرب وباغت ولي العهد السعودي بهذا الوصف

اشاد الداعية السعودي، صالح المغامسي، بالاجراءات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أعلان تحالف “أوبك بلس” الأحد التوصل إلى اتفاق لإجراء أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ من أجل وقف انهيار الأسعار، وذلك في أعقاب حرب نفطية بين السعودية وروسيا، قطبي ذلك التحالف.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

اغرب حادثة في تاريخ البشرية..الطبيب يعلن رسميا وفاتها وعندما كانو ييستعدون لدفنها وقعت المفاجئة الصادمة التي ارعبت الجميع..لن تصدق ما حدث ( صورة صادمة )

Advertisements

هل ذكرون كيف عاقب محمد بن سلمان الداعية صالح المغامسي..شاهد مذا قال عن الشعب اليمني وكارثة الحرب وباغت ولي العهد السعودي بهذا الوصف

وقال المغامسي في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الاتفاق التاريخي لأوبك+، والتعامل الموفق مع جائحة كورونا، ومُضيّ مسيرة التعليم ، وإعادة المواطنين في الخارج، ومراعاة الأوضاع في اليمن، شواهد على أنّ السعودية هي الرقم الصعب والبلدُ الأمثل إقليميا ودولياً ولو كره المرجفون”.

وكان محمد بن سلمان، قد قرر الإطاحة بـ “المغامسي” من الإمامة والخطابة في مسجد قباء وتعيين الشيخ سليمان الرحيلي بديلاً عنه، حتّى قررت قناة MBC السعودية وقف بث برنامج ”الأبواب المتفرقة“ الذي يقدمه “المغامسي”، على خلفية تغريدة أطلقها على “تويتر”، طالب فيها ابن سلمان بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال “المغامسي” في تغريدته التي حذفها لاحقها إن من أسباب “رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار.. الإحسان إلى الفقراء والمنقطعين، العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين”.

وأعلن تحالف “أوبك بلس” الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق لإجراء أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ من أجل وقف انهيار الأسعار، وذلك في أعقاب حرب نفطية بين السعودية وروسيا، قطبي ذلك التحالف.

وقال التحالف إنه اتفق على تقليص الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا (أي بنحو 10% من المعروض العالمي) في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، وذلك بعد محادثات مطولة على مدى أربعة أيام، وعقب ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعد هذا أكبر خفض لإنتاج النفط العالمي في التاريخ، إذ يفوق أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها المنتجون في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.