الحديدة.. إصابة نازح بالخوخة بانفجار لغم من مخلفات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن نازح بإنفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي التي زرعتها في إحدى الطرقات في منطقة الكدح بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

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وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن الإنفجار أدى إلى إصابة المواطن خالد محمد اسماعيل إصابات بليغة في إحدى قدميه ومناطق متفرقة من جسده، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن مليشيات الحوثي زرعت الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والأحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة والتي حصدت أرواح المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء من أبناء الحديدة.