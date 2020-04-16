مسؤول بحضرموت يفتتح غرف العزل الاحترازية لفيروس كورونا بتريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 حضرموت - الخليج 365 افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، غرفة العزل الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بمستشفى تريم العام.

Advertisements وتعرف الوكيل أثناء جولته ومعه الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي من مدير المستشفى محمد الكاف الى ماتحتويه غرفة العزل من اجهزة ومستلزمات طبية. واكد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء لن تألوا جهدا في سبيل استكمال كافة مراكز العزل العلاجي لحماية المواطنين من وباء كورونا. وفي سياق متصل اكد الوكيل الكثيري انه سيتم افتتاح مركز العزل المركزي على مستوى وادي حضرموت في مستشفى الحياة بالقطن والذي يستوعب اكثر من 170 سريرا.

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