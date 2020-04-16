شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: طائرة الصليب الأحمر تجلي الاجانب من العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدات عدد من المنظمات الدولية الاجنبية يوم الخميس عمليات اجلاء رعايها من عدن بصورة مفاجئة. Advertisements ووصلت صباح الخميس طائرة مدنية تابعة لمنظمة الصليب الاحمر الدولي وقامت بنقل عدد من موظفي المنظمة وعمال من منظمات اخرى باتجاه اديس ابابا. وقال مصدر ملاحي لصحيفة عدن الغد ان عمليات الاجلاء قد تتواصل خلال الايام القادمة.

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