شكرا لبحثكم عن خبر قوات الاسناد والدعم ترفع درجة الاستعداد في عدن .. ووثيقة مسربة عن تحذير من خلايا نائمة تابعة للشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت برقية سرية للحزام الامني من انقلاب وشيك قد يحدث داخل مدينة عدن من قبل عناصر مسلحة.

البرقية التي وزعت على مراكز القيادة لكنها تسربت اشارت الى وجود معلومات بوجود تحركات لقوى مسلحة داخل عدن ومن جهة الصبيحة للانقضاض على المدينة.

واشارت البرقية الى ان قوات الشرعية تستعد للتقدم صوب مدينةزنجبار داعية الى تحرك عاجل لمواجهة هذا التحرك.

وجاء في البرقية:

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قوات الشرعية قررت الهجوم على زنجبار وعدن ومن المحتمل أن يتم مساندتها بخلايا نائمة من جهة الصبيحة ومن داخل عدن وزنجبار ولحج بواسطة الخلايا.

عليكم الاستعداد القتالي الكامل لاستدعاء افرادكم للعودة الى المعسكرات والنقاط التابعة لهم وان يكونوا على استعداد لمواجهة كل الاحتمالات وبذات الخلايا النائمة والاعمال الإرهابية واعمال السطو والسرقة.

مع تجهيز قوات الطوارئ في قيادة الأحزمة في عموم المحافظات والقطاعات التابعة له لتعزيز التكامل او التحرك لجهة ماء عند الحاجة وإبلاغ عمليات دعم واسناد عند الانتهاء من اتخاذكم ما ذكر اعلاه.

المصدر: عدن الغد