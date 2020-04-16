شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث محور الضالع: كسر أعنف هجوم حوثي بالحشاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 الضالع - الخليج 365 كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، اليوم الخميس، أعنف هجوم حوثي بمحافظة الضالع.

Advertisements وذكر المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع، فؤاد قايد جباري "تم بعون الله وبسواعد الرجال الأبطال كسر أعنف هجوم تشنه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء مسنودة بغطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة". وتابع "وبعد مواجهات استمرت لأكثر من ساعتين تمكنت قواتنا إفشال كل محاولاتها الهجومية بعمليات نوعية ومواجهات مباشرة، تكبدت فيها المليشيات الحوثية خسائر كبيرة وعادت تجر أذيال الهزيمة باتجاه مواقعها السابقة".

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