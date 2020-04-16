شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعقد اجتماعا لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الخاصة بعودة العالقين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم احمد الخنبشي بخصوص عودة العالقين اليمنين من خارج الوطن.

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واستمع محافظ حضرموت خلال الاجتماع إلى آراء المختصين في الصحة والأمن إلى جانب آراء الوكلاء والمستشارين بالمحافظة، حيث تمت مناقشة امكانيات المحافظة في جانب استقبال العالقين عبر منافذها البرية والبحرية والجوية وامكانيها في تقديم الخدمات الصحية اللازمة والمطلوبة لهم.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة مختصة للرد على الرسالة الموجهة من قبل نائب رئيس الوزراء وتحديد الإمكانيات المتوفرة لدى المحافظة والصعوبات التي ستواجها في حال تنفيذ التوجيهات.