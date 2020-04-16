شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنكرت في النقاب .. القبض على فاشينيستا كويتية شهيرة وشقيقتها متلبسين بهذا الأمر الخطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ألقت قوات الشرطة في الكويت، القبض على فاشينيستا كويتية شهيرة، وشقيقتها متلبسين بخرق حظر التجوال، وتم إيداعهما السجن المركزي.



وكشف الصحفي الكويتي المتخصص بالحوادث والجرائم أبو طلال الحمراني ، تفاصيل احتجازها الفاشنيستا نهى نبيل، الملقبة بـ”طعمية”، وشقيقتها عقب عودتها من الخارج .



ونشر الحمراني عبر حسابه على “تويتر”:” تأكد خبر احتجاز الفاشينيستا الكويتية منذ يوم أمس الأول في السجن المركزي، حيث طلبت للتحقيق وصدر أمر بإحتجازها لمدة 10 أيام ومن التحقيق للمركزي على طول بسبب كسرها قانون الحظر رغم أخذ تعهد عليها قبل خروجها من المنزل”.

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وتابع “الحمراني” :” وقد سبقتها شقيقتها التي تم حجزها 48 ساعة وتم الإفراج عنها بسبب الحضانة.. وكانت هناك عدة محاولات فاشلة للإفراج عنها، حيث تم طلب معاملتها مثل أي سجينة ولايتم الإلتفات إلى كونها معروفة أو أي شي من هذا القبيل”.



واستطرد الصحفي الكويتي الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص على “تويتر” :” أكد المصدر أن الفاشينيستا طعمية تم وضعها داخل السجن المركزي في قسم يسمى الحضانة” للحالات الجديدة والمؤقتة وخصوصًا أن الفاشينيستا سابقا تم وضعها بالحجر الصحي وكنوع من عدم نقلها للعدوى رغم أنها اجرت فحص سابقا لكن تلك الإجراءات إحتياطية”.



وتلبع :” الفاشينيستا والتي تعرف بإسم طعمية بالكويت تعيش بحالة نفسية ولم تصدق ماحصل معها حيث جرى إحتجازها بشكل سريع لم تكن تتوقعه كما حصل مع شقيقتها التي تم إحتجازها بالنقاب والعباءة التي تنكرت بها لحظة دخول التحقيق لكي لايتم التعرف عليها ورغم أنها سفور”.

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