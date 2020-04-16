شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. صالح الجسمي يتوعد “الحمراني”: سأقاضي كل من أساء لي ولن يذهب حقي سُدى! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أنه قام بتكليف محامي بدولة الكويت؛ لرفع دعوة قضائية ضد حسابات الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني.

وقال “الجسمي” بمقطع فيديو نشره على “تويتر”: “إنتهيت من إعداد الوكالة الخاصة بالأستاذ المحامي بشار النصار لتقديم شكوى بدولة الكويت ضد حسابات ‎الحمراني؛ للإساءة بحقي والتشهير والسب والقذف العلني، كما أمدته بكل الحسابات والتعليقات المسيئة” .

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وأضاف: “وفي الإمارات كلفت المحامي ياسر النقبي برفع دعوة مماثلة ضد كل من أساء في حقي في كل الحسابات وكل من أساء لي فيما يخص بهذا الشأن” .

وتابع الإعلامي الإماراتي: “وفي السعودية جاري التعاون مع مكتب محاماة كبير؛ لرصد كافة الاساءات التي وردت من المغردين سواء من حسابات وهمية أوغير وهمية وسيتم مقاضاتهم جميعًا ولن يذهب حقي سُدى” .