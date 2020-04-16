شكرا لمتابعة خبر عن بعد غياب عن “السوشيال ميديا”.. أميرة الطويل تعود إلى الواجهة بسبب كورونا: وراء كل بلاء حكمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت أميرة الطويل، العودة مرة أخرى إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم؛ إذ جعلتها تتحدث عن تأثيرها على العالم وخاصة قرار إغلاق الحرم المكي تجنبًا لانتشار الفيروس.

وقالت “أميرة” في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فترة حسينا فيها بأننا نحلم باليوم الذي ندخل فيه ونصلي بالحرم، شعور يمكن ما قد حسينا فيه بالقوة هذه لنعمة القرب من الحرمين والحين عرفنا شعور ملايين الناس الي صعب عليهم هالشي ويحلمون لو مرة بعمرهم الله يكتب لهم نعمة الزيارة سبحان الله وراء كل بلاء حكمة واستشعار بالآخرين اللهم رحمتك”.

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وانفصلت الطويل والأمير الوليد بن طلال عقب زواج دام خمس سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال الإماراتي خليفة بطي المهيري بحفل زفاف ضخم أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.