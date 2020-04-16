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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: طارق علي عبدالله صالح في مهمه سريه في عدن..ومصادر تكشف عن تفاصيل جديده.

جديد اب برس Advertisements ​مصدر مطلع إن قائد قوات حراس الجمهورية طارق محمد عبدالله صالح وصل يوم أمس إلى معسكر بئر أحمد في مدينة عدن. وكشف المصدر أن طارق صالح الذي استقبلته قوات تتبع الإنتقالي ودخل بحمايتها إلى معسكر بئر أحمد وفقا لموقع الخبر اليمني. وأشار المصدر إلى تكليف الإمارات طارق صالح بمهمة ترتيب صفوف الانتقالي الجنوبي، والتنسيق معها لتأمين عدن. ولفت إلى أن الإمارات استدعت طارق صالح إلى عدن، بعد منع السعودية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الخارج من العودة، واستمرارها في إرسال قوات دربتها إلى عدن.

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