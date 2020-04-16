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عاجل: طارق علي عبدالله صالح في مهمه سريه في عدن..ومصادر تكشف عن تفاصيل جديده.

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: طارق علي عبدالله صالح في مهمه سريه في عدن..ومصادر تكشف عن تفاصيل جديده.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مصدر مطلع إن قائد قوات حراس الجمهورية طارق محمد عبدالله صالح وصل يوم أمس إلى معسكر بئر أحمد في مدينة عدن. وكشف المصدر أن طارق صالح الذي استقبلته قوات تتبع الإنتقالي ودخل بحمايتها إلى معسكر بئر أحمد وفقا لموقع الخبر اليمني. وأشار المصدر إلى تكليف الإمارات طارق صالح بمهمة ترتيب صفوف الانتقالي الجنوبي، والتنسيق معها لتأمين عدن. ولفت إلى أن الإمارات استدعت طارق صالح إلى عدن، بعد منع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الخارج من العودة، واستمرارها في إرسال قوات دربتها إلى عدن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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