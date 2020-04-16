شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تظهر غرق مدينه مأرب باكملها نتيجه الامطار والسيول وكارثه مروعه لحقت بمنازل ساكنيها..ولم يتبقى مكان امن سوى اسطح المنازل..مشاهد مروعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة تظهر غرق مدينه مأرب باكملها نتيجه الامطار والسيول وكارثه مروعه لحقت بمنازل ساكنيها..ولم يتبقى مكان امن سوى اسطح المنازل..مشاهد مروعه جديد اب برس Advertisements ​ناشطون في مواقع التواصل صوراً للأضرار الذي لحقت بمدينة مأرب نتجية هطول الأمطار الغزيرة والسيول. وفي الصور تظهر المنازل وقد غمرتها السيول ولم يتبقى منها الا أجزاء بسيطة. وتظهر الصورة السكان من اسطح منازلهم وهم يشاهدون الحال الذي لحق بمنازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تظهر غرق مدينه مأرب باكملها نتيجه الامطار والسيول وكارثه مروعه لحقت بمنازل ساكنيها..ولم يتبقى مكان امن سوى اسطح المنازل..مشاهد مروعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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