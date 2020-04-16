شكرا لقرائتكم خبر عن سيول صنعاء تكشف عن اكبر مستودع للغاز المنزلي وتفضح تجار السوق السوداء في ضنعاء..صور صاعقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيول صنعاء تكشف عن اكبر مستودع للغاز المنزلي وتفضح تجار السوق السوداء في ضنعاء..صور صاعقه

جديد اب برس Advertisements ​نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك صوراً افادوا انها لإسطوانات غاز لتجار السوق السوداء اقتحمتها السيول . وتظهر في الصور اسطوانات الغاز ووسائل نقلها وهي تغرق بمياة السول . وقال الناشطون ان السيل اقتحم أكبر مستودع غاز لتجار السوق السوداء في صنعاء واضافوا ان الناس تحرق كراتين متسائلين إين دور المسؤلين من محاسبة الفاسدين.

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