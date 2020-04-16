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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? عاجل: اشهر فناني السينما المصريه في "ذمة الله" وحزن عارم يعم الوسط الفني اثر هذه الفاجعه جديد اب برس Advertisements ​ت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز 75 عاما، حيث وافته المنية بشكل مفاجئ وفق موقع "المصري اليوم". وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة، إن الفنان أحمد دياب توفي مساء الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر الخميس. ولد أحمد دياب 9 أغسطس 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها ويربطهما ولد.

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