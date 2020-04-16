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عدن - ياسمين التهامي - تصفيه مواطن سعودي رفض ترك منزلة بالقوة باوامر الملك محمد بن سلمان..وماقاله قبل دخوله في الاشتباكات مع قوات الامن كان صادما.

جديد اب برس Advertisements ​ت السلطات السعودية، بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرارات جبرية بإخلاء منطقة نيوم من السكان المواطنين، وتهجيرهم قسريًّا، بغرض توسيع رقعة المشروع وتحويل مساكن المواطنين إلى فنادق ومنتجعات فاخرة للأجانب. واعتقل أمن الدولة السعودي على مدار الأيام الماضية، عددًا كبيرًا من المواطنين الرافضين لترك منازلهم، فيما تمسك بعض أفراد قبيلة الحويطات بمواقعهم، وبث أحدهم ويدعي "عبدالرحيم الحويطي" العديد من المقاطع التي تؤكد تمسكه بمنزله ويبدي مخاوفه من قتل الأمن له. وقبل يومين أكد عدد كبير من المغردين السعوديين أن الأمن تعامل بالقوة الجبرية وهاجم المواطن المتحصن بمنزله وأرداه قتيلًا. وأقر جهاز أمن الدولة بالسعودية، اليوم الأربعاء، بتصفية عبد الرحيم الحويطي، أحد أبناء قبيلة الحويطات، والذي قتلته قوات الأمن، الاثنين، إثر رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع "نيوم" على البحر الأحمر بشمال غربي السعودية. وأكد ناشطون، أمس الثلاثاء، أن الأمن السعودي حاصر منزل "عبدالرحيم الحويطي" في منطقة الخريبة، وطالبوه بالخروج من منزله وتسليمه لهم، لكنّه رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن بيته حتّى لو قتل دفاعًا عنه، فتم قتله. وتمكن "الحويطي" قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلًا إنّ أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة. وبعد صمت دام أكثر من 48 ساعة، وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، أنه في صباح يوم الاثنين، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس). وأضاف متحدث أمن الدولة: "كان عبد الرحيم متحصنًا في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قِبَل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقر". وبحسب رواية المتحدث الأمني، أنه بتفتيش الموقع ضبط بداخله، رشاش، ومسدس، وبندقية، وعدد 33 طلقة رشاش حية، وعدد 12 طلقة بندقية حية، وصندوق بداخله عدد 13 زجاجة حارقة. وكذب عدد كبير من قبيلة الحويطات رواية الأمن عبر "تويتر"، مؤكدين أن الواقعة بدأت قبل أيام منذ إعلان المواطن عبدالرحيم الحويطي، التخلي عن منزله، معلنا أنه مستعد للقتل على أن يترك منزله، وهو ما نفذته قوات الأمن، مشددين على أن القتيل لم يكن إرهابيًّا ولا يملك أسلحة ولم يهاجم أجهزة الأمن كما ادعت. ويأتي "نيوم" في إطار رؤية 2030، يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بناء مشروع ”نيوم“ العملاق لينافس وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا والترفيه. وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع. وتقطن في هذه المساحة قبيلة الحويطات العربية العريقة، كما تتوزع في الأردن وفلسطين وسيناء بمصر.

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