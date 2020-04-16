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عدن - ياسمين التهامي - الصفارة اليمنيه في الرياض تصدر بيان هام وعاجل حتى لايتعرض اليمنيين للغرامه المالية والغاء اقامتهم وترحيلهم من ارض المملكه..اجراءات عاجله شاهد التفاصيل

جديد اب برس Advertisements ​الجوازت السعودية اتخاذ اي اجراءات اذا كان جواز السفر قدانتهت صلاحيته ، وربما تعرض المقيم نظاميا لفرامات مالية وهو ما دفع السفارة اليمنية للقيام بعملية تمديد الجوازات حتى يكون ساري المفعول. واكدت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض تعليق كافة الخدمات القنصلية بجدة حتى إشعار آخر. وجاء تأكيد السفارة عبر تغريدة بحساب السفارة الرسمي في تويتر ردا على استفسار من احد المغتربين عن كيفية تجديد جواز ابنته الذي على وشك الانتهاء : "مرحبا نظرا لتعليق العمل في السفارة فقد تم إيقاف كافة الخدمات القنصلية حتى إشعار آخر. " وكانت قد اعلنت السفارة اليمنية بالرياض لمواطنيها في وقت سابق عن تقليص ساعات العمل من 9 –12 صباحا للحالات الطارئة فقط (تمديد الجوازات، تصريح دفن للوفيات) احترازا لسلامة المراجعين من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.

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