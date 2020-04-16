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عدن - ياسمين التهامي - شاهد طفل يمني( 10 )سنين.. ينقذ والدة من السجن والترحيل ورفع الغرامات عنة" ويثير اعجاب كل من في القسم بذكائة وفطنتة تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements ​مغترب يمني يدفع ثمنا باهظا بالسجن والغرامة والترحيل من امريكا . فحمل السلاح الابيض والتجول به في الاسواق يعد جريمة كبيرة في القانون الامريكي لكن الطفل تمكن من انقاذ والده . فقد القت السلطات في ولاية فلوريدا الامريكية القبض على مغترب يمني وطفله حيث كانا يرتديان الجنمبية اليمنية ويتجولان في احد الاسواق واقتادتهم الى الشرطة . وفي القسم استطاع الصغير ان يبهر كل افراد القسم بل وشاركوه الرقص بعد ان اقنعهم ان هذا تقليد شعبي في اليمن مع قدوم شهر رمضان المبارك ، ثم قام هو ووالده بالرقص داخل القسم . وتعهد الاب بعدم تكرار هذا الامر وانطلق خارجا من القسم غير مصدق نفسه انه نجا من الورطة التي اوقع نفسه فيها .

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