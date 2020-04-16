شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: كتيبة جديدة في الجيش بسقطرى تعلن انضمامها الى الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الكتيبة الأولى باللواء الأول مشاة بحري، في مديرية قلنسية، منذ قليل، انضمامها للقوات للمجلس الانتقالي.

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ورفعت قيادة الكتيبة، علم الجنوب على سارية المعسكر، انحيازا في ضربة جديدة للشرعية اليمنية الذي اصبحت على بدء فقدان السيطرة في محافظة سقطرى.

وانضم اللواء الأول مشاة بحري، أمس الأول، إلى القوات الجنوبية، في سقطرى بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي.