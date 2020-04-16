شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: كتيبة جديدة في الجيش بسقطرى تعلن انضمامها الى الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الكتيبة الأولى باللواء الأول مشاة بحري، في مديرية قلنسية، منذ قليل، انضمامها للقوات للمجلس الانتقالي.
ورفعت قيادة الكتيبة، علم الجنوب على سارية المعسكر، انحيازا في ضربة جديدة للشرعية اليمنية الذي اصبحت على بدء فقدان السيطرة في محافظة سقطرى.
وانضم اللواء الأول مشاة بحري، أمس الأول، إلى القوات الجنوبية، في سقطرى بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: كتيبة جديدة في الجيش بسقطرى تعلن انضمامها الى الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.